Лукашенко сообщил об обещании Путина присвоить ему звание полковника

Минск, 6 февраля. Белорусский лидер Александр Лукашенко рассказал об обещании президента России Владимира Путина присвоить ему звание полковника.

В интервью на YouTube-канале «Соловьев Live» президент Белоруссии рассказал, что служил в Советской армии и пошутил, что до сих пор ждет звание полковника.

«Я подполковник по званию, я же не могу себе генералиссимуса звезду повесить или генеральскую. Путин полковник, обещал мне полковника присвоить – до сих пор не присвоил», — сообщил он.

Ранее белорусский лидер заявил, что Россия и Белоруссия будут вынуждены дать совместный ответ, если Киев начнет войну против Донбасса. По его словам, США подталкивают Украину к пересечению красных линий.