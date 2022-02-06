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Лукашенко сообщил об обещании Путина присвоить ему звание полковника

Политика
Лукашенко сообщил об обещании Путина присвоить ему звание полковника
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Минск, 6 февраля. Белорусский лидер Александр Лукашенко рассказал об обещании президента России Владимира Путина присвоить ему звание полковника.

В интервью на YouTube-канале «Соловьев Live» президент Белоруссии рассказал, что служил в Советской армии и пошутил, что до сих пор ждет звание полковника.

«Я подполковник по званию, я же не могу себе генералиссимуса звезду повесить или генеральскую. Путин полковник, обещал мне полковника присвоить – до сих пор не присвоил», — сообщил он.

Ранее белорусский лидер заявил, что Россия и Белоруссия будут вынуждены дать совместный ответ, если Киев начнет войну против Донбасса. По его словам, США подталкивают Украину к пересечению красных линий.

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