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Поэт Андрей Загорский нелестно отозвался о семье Леонида Куравлева

Шоу-бизнес
Поэт Андрей Загорский нелестно отозвался о семье Леонида Куравлева
Кадр из фильма «Место встречи изменить нельзя»

Москва, 6 февраля. Народный артист России Леонид Куравлев мог прожить еще около пяти лет, однако родные «заранее сбагрили» актера, не желая возиться с больным человеком. Такое мнение высказал поэт и композитор Андрей Загорский.

Он рассказал, что виделся со звездой фильма «Иван Васильевич меняет профессию» полтора года назад, и тогда Куравлев, по словам Загорского, выглядел «бодрячком».

«Я думаю, что он мог бы еще лет пять прожить. Человека заранее сбагрили. Зачем захламлять квартиру старым больным человеком, если можно жить на полную катушку и дышать полной грудью», — высказался поэт в эфире передачи «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ.

Аналогичной позиции придерживается и актер Леонид Дзюник, выразивший свое недоумение отношением к Куравлеву его старшей дочери. По словам артиста, у него в голове не укладывается, как она могла отдать его, грязного, немытого, голодного и похудевшего отца, в дом престарелых.

Легенда советского кинематографа, известный актер Леонид Куравлев скончался 30 января на 86-м году жизни. Звезду похоронили на Троекуровском кладбище города Москвы рядом с его супругой Ниной, скончавшейся в 2012 году. Заслуженный художник России Никас Сафронов ранее вспомнил, как артист выбирал себе памятник на могилу.

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актер куравлев загорский
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