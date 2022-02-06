Лидер Чехии Земан сожалеет, что не поехал на Олимпиаду в Пекин по состоянию здоровья

Прага, 6 февраля. Чешский президент Милош Земан заявил, что поехал бы на зимнюю Олимпиаду в Пекине, если бы ему позволяло состояние здоровья.

Соответствующее заявление политик сделал в интервью телеканалу CNN Prima NEWS. По словам Земана, бойкот, о котором сейчас идет речь, является практически нулевым.

«Полностью бойкотируют (Олимпиаду. — Прим. ФАН.) только Литва и еще одна маленькая страна, название которой сейчас не могу вспомнить», — подчеркнул Земан.

Ранее госсекретарь МИД Франции Клеман Бон заявил, что Париж не стал бойкотировать Олимпийские игры в Китае по примеру других западных стран. Состязания в Пекине отказались признавать Соединенные Штаты, Австралия, Великобритания и Канада. Президент Чехии осудил поведение западных государств.