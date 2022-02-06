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Пушков назвал Украину царством политического абсурда из-за покупки российского газа у ЕС

Политика
Пушков назвал Украину царством политического абсурда из-за покупки российского газа у ЕС
gov39.ru  /  Пресс-служба администрации правительства Калининградской области

Москва, 6 февраля. Украина похвасталась новым «достижением» в вопросе поставок газа, отметил сенатор Алексей Пушков.

Недавно стало известно, что украинские власти намерены закупить у Венгрии около 130 миллионов кубометров газа, который поставляется из России. Данное решение было принято несмотря на то, что Киев продолжает декларировать о своей независимости от Москвы.

Сенатор Алексей Пушков высмеял абсурдное решение киевского руководства по газу. Он тремя словами охарактеризовал Украину и указал на истинное происхождение импортируемого топлива.

Пушков назвал Украину царством политического абсурда из-за покупки российского газа у ЕС
Невские Новости / Юлия Медведева

«Украина, как была, так и остается царством политического абсурда. Газ из Венгрии - вот это достижение! Газ из Венгрии тоже российский. И от того, что шмыгали на сей счет помалкивают, он российским быть не перестает», — написал Пушков в Telegram.

Еще одной страной ЕС, с помощью которой Киев планирует пополнить запасы газа, является Словакия. Глава энергетического министерства Украины Герман Галущенко подтвердил увеличение мощностей прокачки топлива из этого государства.

Ранее сообщалось, что политолог Александр Лазарев сравнил решение властей Украины о закупке российского газа у Венгрии с государственной изменой. Также он подчеркнул, что прямой импорт топлива из РФ обошелся бы Киеву в разы дешевле.

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Все новости / Политика / Пушков назвал Украину царством политического абсурда из-за покупки российского газа у ЕС
украина россия евросоюз пушков газ венгрия импорт абсурд
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