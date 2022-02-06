Валя Карнавал снова нарвалась на критику из-за откровенной фотографии

Москва, 6 февраля. Пришедшая в мир из TikTok певица по имени Валя Карнавал — яркая и эффектная девушка. Мягкая и нежная внешне, внутри она — настоящий кремень и никогда не даст себя в обиду, пишет Teleprogramma.pro. Ей удалось нарваться на скандал даже в самом, на первый взгляд, безобидном YouTube-шоу «Музыкалити», которое ведет Максим Галкин. В выпуске девушка работала в паре с джазовой и поп-исполнительницей Ларисой Долиной, которая обвинила Валю в неумении петь и заявила, что той не помешало бы взять уроки вокала. Валя ответила, что считает себя самородком и не собирается тратить время на сольфеджио. Певица уверена, что она и так идеальна во всех проявлениях.

Критиковать юную TikTok-звезду любят. Недавно ее обругали за то, что она на фотографии вульгарно подняла ногу, обутую в ботинок.

Поклонники аргументировали свою претензию тем, что Валя на фотографии похожа на лягушку. Шорты девушки натянулись на ее внушительных формах до победного.

«Крид в припадке?», «Тут всем бы освежиться не помешало», «Зачем ногу в ботинке задирать на стол?? Что за мода у молодежи», «Ну как-то это странно выглядит», «Зачем? Пахнуло деревней! И Крид сбежал», — написали едкие комментарии под публикацией подписчики.

Prt Scr instagram.com / @karna.val

Фотография была сделана в Африке, где девушка снимается в новом сезоне проекта «Звезды в Африке». Валя кокетливо расстегнула молнию на комбинезоне, от чего поклонники, конечно же, были в восторге.

Ранее сообщалось, что, помимо Вали Карнавал, за победу в шоу также поборется и экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Алена Водонаева.