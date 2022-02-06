Бизнес Германии сокращает свое представительство в России

Москва, 6 февраля. Число компаний из ФРГ на российском рынке сократилось в 2021 году на 8%. Германо-российская внешнеторговая палата опасается, что эта тенденция приобретет массовый характер.

За последние десять лет количество компаний из Германии, представленных в РФ, уменьшилось на 42% — с 6300 до 3651. В качестве причин немецкие бизнесмены называют риски военного конфликта с Украиной, угрозы санкций со стороны Запада, а также «дискриминирующие обязательные тесты для топ-менеджеров и инженеров».

В конце прошлого года в России начали действовать новые правила дактилоскопии и фотографирования для иностранцев. Соответствующую регистрацию должны пройти те, кто приезжает на срок более 90 дней не в целях трудовой деятельности. Тем, кто приехал на работу, дается 30 дней на прохождение процедуры.

Российско-германские политические и экономические связи способны спасти весь Европейский союз, заявил ранее политолог Ростислав Ищенко.