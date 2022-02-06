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Оператор ГТС Украины заявил о работе по срыву сертификации газопровода «СП-2»

Политика
Оператор ГТС Украины заявил о работе по срыву сертификации газопровода «СП-2»
Global Look Press  /  Stefan Sauer/dpa

Киев, 6 февраля. Российский газопровод «Северный поток — 2» создает серьезную угрозу для Киева. Об этом рассказал гендиректор ООО «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.

По словам гендиректора, компания делает все возможное, чтобы бороться с «СП-2». Макогон также подчеркнул, что сертификация газопровода является в первую очередь бюрократическим процессом. В нем будет участвовать Европейская комиссия, отметил он.

«И наше задание — принимать активное участие в этом процессе и не позволить этот газопровод сертифицировать. Будет ли он сертифицирован — зависит от комплекса факторов, включая геополитический», — высказался гендиректор.

Ранее председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Германии Фридрих Мерц выразил надежду на то, что Соединенные Штаты перестанут вмешиваться в дела европейских стран. Речь, по его словам, идет о газопроводе «СП-2».

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украина газопровод сп-2
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