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Лукашенко: США подталкивают Украину к пересечению красных линий и войне

Политика
Лукашенко: США подталкивают Украину к пересечению красных линий и войне
president.gov.by  /  Пресс-служба президента республики Беларусь

Минск, 6 февраля. Белорусский лидер Александр Лукашенко убежден, что США подталкивают Украину к развязыванию масштабной войны.

В интервью для YouTube-канала «Соловьев Live» белорусский лидер напомнил, что Россия и Белоруссия начертили красные линии для Киева, перейдя которые, украинская сторона получит решительный ответ. При этом он добавил, что именно американцы толкают Украину к войне.

«Мы нарисовали красные линии. Наступил на красную линию — получай!» отметил Лукашенко.

Ранее президент Белоруссии объяснял, чем для Киева может обернуться попытка развязать боевые действия в Донбассе. По его словам, Москва и Минск дадут совместный ответ.

Россия неоднократно заявляла, что не вынашивает никаких агрессивных планов в отношении Киева. В Кремле отмечали, что сообщения западных СМИ о якобы готовящемся «вторжении» являются фейками. Там также подчеркивали, что именно страны Запада своими действиями провоцирует эскалацию ситуации в Европе.

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украина сша лукашенко война
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