Российская фристайлистка Смирнова стала бронзовым призером ОИ-2022 в могуле

Пекин, 6 февраля. Фристайлистка Анастасия Смирнова принесла сборной России пятую медаль на зимних Олимпийских играх 2022 года.

Россиянка Анастасия Смирнова завоевала бронзовую медаль в могуле на зимней Олимпиаде 2022 года, которая продолжается в Пекине. В финале фристайлистка из РФ набрала 77,72 балла. Победительницей соревнований стала австралийка Джакара Энтони. Второе место заняла американская фристайлистка Джелин Кауф.

Смирнова принесла сборной России пятую медаль на зимней Олимпиаде 2022 года. Единственное золото национальной команды завоевал лыжник Александр Большунов, занявший первое место в скиатлоне.