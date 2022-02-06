Forbes: США создают аналог виртуального помощника Siri для поиска подлодок ВМФ РФ

Вашингтон, 6 февраля. Командование ВМС США собирается внедрить необычную технологию для поиска подлодок ВМФ РФ, пишет американское издание Forbes.

В публикации говорится, что американские военные создают аналог виртуального помощника Siri, который позволит облегчить работу по поиску российских и китайских боевых единиц. Отмечается, что операторам приходится проводить гидролокационный анализ сигналов, поступающих с сонаров. США хотят внедрить новую технологию, чтобы снизить нагрузку на личный состав, передает «ПолитРоссия».

«ВМС нужен виртуальный помощник — вроде тех, что используются на современных смартфонах. Он позволит снизить нагрузку на операторов гидролокаторов, установленных на крейсерах и эсминцах», — говорится в публикации.

Российские подлодки остаются одними из самых опасных противников для американских кораблей. Авианосные боевые группы могут доминировать на поверхности, но они уязвимы перед субмаринами ВМФ РФ. Виртуальный помощник будет сигнализировать ВМС США о маневрах подлодок потенциального противника.

«Siri, найди мне русскую подводную лодку», — представили журналисты, как военные будут отдавать команду.

Ранее сообщалось, что некоторые подлодки ВМФ РФ могут оставаться незамеченными для американских ВМС. Именно поэтому для западных военных «охота» за ними оказывается неудачной.