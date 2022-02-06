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Хоккеист Петухов: Наши спортсмены получили хороший стимул для побед на Олимпиаде в Пекине
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Хоккеист Петухов: Наши спортсмены получили хороший стимул для побед на Олимпиаде в Пекине

Спорт
Хоккеист Петухов: Наши спортсмены получили хороший стимул для побед на Олимпиаде в Пекине
Федеральное агентство новостей  / 

Одержать блистательную победу на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине российскому лыжнику Александру Большунову помогли прекрасная физическая форма и спортивная злость. Таким мнением поделился в беседе с ФАН хоккеист, олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта Станислав Петухов.

Собеседник признался, что ни за что не мог пропустить возможность посмотреть трансляцию престижных состязаний в Китае.

«Я человек спортивный. Всю жизнь отдал спорту, а именно хоккею. Конечно, смотрю Олимпиаду. Особенно интересна была лыжная гонка с нашими замечательными ребятами во главе с Александром Большуновым. Невероятно, как так случилось, что он сумел выиграть с таким большим отрывом. Думаю, дело в хорошей физической форме и хорошей спортивной злости», — сказал хоккеист.

Станислав Петухов также рассказал, как, на его взгляд, может повлиять этот успех на других участников российской сборной.

«Это очень знаменательная победа отечественного спорта и хороший сигнал для остальных наших спортсменов, которые с еще большим усилием продолжат борьбу за высшие награды на этой Олимпиаде. Фигуристы уже обошли американцев», — пояснил собеседник ФАН.

Хоккеист Петухов: Наши спортсмены получили хороший стимул для побед на олимпиаде в Пекине
Global Look Press / premier.gov.ru/Global Look Press

В завершение он рассказал о том, состязания в каком именно виде спорта представляют для него наибольший интерес.

«Я жду, когда начнут играть наши хоккеисты. Следующая игра будет сегодня с канадцами. Посмотрю, как наши будут биться. Будет другой накал борьбы», — подытожил спортсмен.

Ранее хоккеист Александр Пашков в беседе с ФАН заявил, что победа Александра Большунова удивительна даже по олимпийским меркам. По его словам, спортсмен продемонстрировал выдающееся мастерство.

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пекин олимпийские игры-2022 станислав петухов
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