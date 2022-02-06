Жена Дмитрия Тарасова показала видео со второго дня рождения младшей дочери Евы

Москва, 6 февраля. Модель Анастасия Костенко воспитывает троих детей от экс-футболиста Дмитрия Тарасова. Супруги 5 февраля устроили праздник для их младшей дочери Евы, отметившей вторую годовщину своего рождения. Кадрами с мероприятия Костенко поделилась с поклонниками.

Футболист и модель расписались 9 января 2018 года. Летом того же года в паре появилась дочь Милана, а в феврале 2020-го — младшая наследница Ева. В октябре 2021 года 27-летняя супруга Тарасова исполнила его давнюю мечту, подарив спортсмену сына Алексея.

Ева 5 февраля отметила свою вторую годовщину. Тарасова и Костенко устроили для маленькой наследницы настоящий праздник. Подарком же для юной принцессы стала мини-кухня.

«Два года нашей славной бунтарке! Евик родилась сильной, своенравной, пробивной с первых секунд, идущей тем путем, какой она считает нужным. Непредсказуемая, но при этом нежнейший человек. Даже солнце в этот самый волшебный морозный день сдалось и ласково протягивало лучики сквозь окна родильного бокса», — рассказала Костенко под видеороликом с мероприятия, которым поделилась в своем Instagram-аккаунте.

Prt Scr instagram.com / @kostenko.94

В январе 2022 года праздник был уже у самих родителей Евы — Тарасов и Костенко отмечали четвертую годовщину свадьбы. Спортсмен показал поклонникам кадры, сделанные в ходе роскошной семейной фотосессии.