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Жена Дмитрия Тарасова показала видео со второго дня рождения младшей дочери Евы

  /   Обновлено: 06 февраля 2022 15:54
Шоу-бизнес
Жена Дмитрия Тарасова показала видео со второго дня рождения младшей дочери Евы
instagram.com  /  @tarasov23

Москва, 6 февраля. Модель Анастасия Костенко воспитывает троих детей от экс-футболиста Дмитрия Тарасова. Супруги 5 февраля устроили праздник для их младшей дочери Евы, отметившей вторую годовщину своего рождения. Кадрами с мероприятия Костенко поделилась с поклонниками.

Футболист и модель расписались 9 января 2018 года. Летом того же года в паре появилась дочь Милана, а в феврале 2020-го — младшая наследница Ева. В октябре 2021 года 27-летняя супруга Тарасова исполнила его давнюю мечту, подарив спортсмену сына Алексея.

Ева 5 февраля отметила свою вторую годовщину. Тарасова и Костенко устроили для маленькой наследницы настоящий праздник. Подарком же для юной принцессы стала мини-кухня.

«Два года нашей славной бунтарке! Евик родилась сильной, своенравной, пробивной с первых секунд, идущей тем путем, какой она считает нужным. Непредсказуемая, но при этом нежнейший человек. Даже солнце в этот самый волшебный морозный день сдалось и ласково протягивало лучики сквозь окна родильного бокса», — рассказала Костенко под видеороликом с мероприятия, которым поделилась в своем Instagram-аккаунте.

Жена Дмитрия Тарасова показала видео со второго дня рождения младшей дочери Евы
Prt Scr instagram.com / @kostenko.94

В январе 2022 года праздник был уже у самих родителей Евы — Тарасов и Костенко отмечали четвертую годовщину свадьбы. Спортсмен показал поклонникам кадры, сделанные в ходе роскошной семейной фотосессии.

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Все новости / Шоу-бизнес / Жена Дмитрия Тарасова показала видео со второго дня рождения младшей дочери Евы
костенко дочь тарасов
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