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Конгресс США рассмотрит законопроект об отказе от обслуживания саудовских истребителей

  /   Обновлено: 06 февраля 2022 16:07
Весь мир
Конгресс США рассмотрит законопроект об отказе от обслуживания саудовских истребителей
Федеральное агентство новостей  / 

Вашингтон, 6 февраля. Двое демократов из нижней палаты Конгресса США внесли на рассмотрение законопроект о запрете на техническое обслуживание военной авиации Саудовской Аравии американскими специалистами. Это стало очередной попыткой депутатов сократить опосредованное участие своей страны в йеменском конфликте.

Документ был разработан и предложен Томом Малиновски и Джеймсом Макговерном. Он предполагает двухлетнее ограничение выдачи лицензий компаниям Соединенных Штатов, которые занимаются проверкой, ремонтом и подготовкой к полету саудовского парка истребителей-бомбардировщиков F-15, которые задействуются в бомбардировках территории Йемена.

Положения законопроекта допускают проведение подобных работ лишь в том случае, когда самолеты используются исключительно в оборонных целях, например, для отражения атак беспилотников повстанцев-хуситов или уничтожения пусковых установок ракет. Помимо этого, документ обязывает администрацию президента США ежеквартально предоставлять Конгрессу подробную информацию о воздушных кампаниях Эр-Рияда.

«На протяжении более шести лет народ Йемена страдает от продолжающихся военных преступлений и преступлений против человечности, включающих воздушные удары Саудовской Аравии. Это беспринципно и неправильно… Администрация [Джо] Байдена должна послать четкий и недвусмысленный сигнал Саудовской Аравии: их действия неприемлемы и не будут игнорироваться США», — заявил Макговерн.

Политик добавил, что самолеты, причастные к бомбардировкам, не должны подготавливаться к полетам при участии американцев, поскольку это противоречит ранее взятому президентом курсу на отказ от поддержки наступательных операций арабской коалиции. Как утверждают разработчики акта, таким образом американские специалисты смогут действовать выборочно и не работать лишь с определенными единицами техники, что в теории могло бы побудить саудовское командование отказаться от массированных авиаударов. Однако на практике почти невозможно отследить каждый боевой вылет истребителя и оценить, послужил он «наступательным» или «оборонительным» целям.

Фактически единственным реальным выходом в случае одобрения законопроекта представляется лишь полный отказ от техобслуживания всех самолетов, которые задействуются в операциях на территории Йемена. Тем не менее такой шаг способен нанести ущерб отношениям Вашингтона с Эр-Риядом, что может не просто вылиться в экономические потери, но и послужить поводом для сокращения военного сотрудничества.

Ранее на эти грабли США уже наступили в Объединенных Арабских Эмиратах, которые отказались от поставки американских F-22 из-за «прилагавшихся» к самолетам ограничений и требований, официально призванных препятствовать возможному технологическому шпионажу со стороны присутствующих в ОАЭ китайцев. Однако по мнению экспертов, фактической причиной стало само сотрудничество ближневосточного союзника Соединенных Штатов с Пекином. В итоге Абу-Даби прекратил переговоры о закупке американских самолетов и вскоре заключил исторический по своим масштабам контракт с Францией. Париж обязался продать Эмиратам 80 многоцелевых истребителей Rafale, при этом не «нагружая» сделку политикой.

Предложенный законопроект был внесен ровно через год после заявления президента Соединенных Штатов Джо Байдена о прекращении поддержки наступательных операций коалиции. Тогда Вашингтон заморозил поставки авиабомб для королевства, а также приостановил упомянутую выше сделку по самолетам с ОАЭ. Впоследствии США заключили ряд контрактов на продажу Эр-Рияду ракет «воздух — воздух», а недавно Госдеп предварительно одобрил отправку двум аравийским монархиям комплектов для модернизации их систем противовоздушной обороны. Несмотря на критику со стороны правозащитников, эти шаги не вышли за рамки политики Байдена, так как повысили не наступательный, а оборонительный потенциал членов коалиции.

Однако, по некоторым мнениям, на фоне последних событий Соединенные Штаты и сами вполне могут принять участие в йеменской войне, поскольку действия хуситов начали затрагивать и безопасность американского контингента в ОАЭ. Недавно повстанцы выпустили ракеты в направлении эмиратской авиабазе Эль-Дафра, где базируется 380-е экспедиционное крыло ВВС США. Эта авиационная группа широко применяется американским командованием для разведки и поддержки операций в Ближневосточном регионе. Численность контингента здесь достигает 2 000 военнослужащих. Если хуситы, обвиняющие США в пособничестве коалиции, продолжат такие атаки, администрация Байдена вполне может забыть о стремлении отстраниться от конфликта и сосредоточиться на устранении угрозы для собственных позиций.

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сша саудовская аравия йемен
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