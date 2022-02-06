«Почетная ноша»: экс-капитан «Зенита» Игонин об усилиях российских олимпийцев

Начинающим олимпийцам как никому другому требуется удача. Об этом в интервью ФАН заявил депутат Законодательного собрания и вице-президент Федерации футбола Ленинградской области, капитан команды «Зенит» в 2001–2003 годах Алексей Игонин.

Ранее стало известно, что российский лыжник Александр Большунов одержал победу в олимпийской дисциплине скиатлон и принес сборной России первую золотую медаль на Олимпиаде в Пекине. Серебряная медаль также отошла россиянину — Денису Спицову.

«Большунов — это, в принципе, один из лидеров нашей олимпийской сборной, — заявил Игонин. — Спортивное сообщество РФ очень пристально следит за ним, и мы счастливы, что у него все получается — вдвойне приятно, что те, от кого ждешь результата, показывают его».

Вместе с тем экс-капитан «Зенита» заметил, что от каждой новой Олимпиады хочется «получать новые имена в спорте».

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

«Очень хочется, чтобы выдающихся успехов достигали и доселе неизвестные спортсмены, — сказал депутат. — Поэтому я хочу пожелать удачи не только опытным олимпийцам, но и им — в надежде, что со временем они смогут взять на себя тяжелую и почетную ношу по прославлению спортивных успехов нашей Родины».

Ранее депутат Государственной думы Дмитрий Певцов поздравил олимпийскую сборную России с первой золотой медалью.