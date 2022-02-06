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Лукашенко: Украину «подталкивают» к определенным решениям

Политика
Лукашенко: Украину «подталкивают» к определенным решениям
president.gov.by  /  Пресс-служба президента республики Беларусь

Минск, 6 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский является «безголовым» человеком, рассказал глава Белоруссии Александр Лукашенко.

По его словам, украинское правительство «подталкивают» к определенным решениям, но оно ничего не принимает самостоятельно. Соответствующим заявлением лидер Белоруссии поделился в интервью для YouTube-канала «Соловьев Live».

«И даже Зеленский, прости меня, первый раз скажу, безголовый, хотя я не ожидал, что он себя так будет вести, он уже начал кричать "нет-нет, войны не будет, войны нет" и так далее. Они уже его сейчас в стойло пытаются загнать, чтобы он говорил, что война будет, мы нападем и прочее», — подчеркнул Лукашенко.

Ранее политик рассказал, что готов уйти на пенсию. По его словам, он примет такое решение, если почувствует, что его больше не поддерживает большая часть населения Белоруссии.

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Все новости / Политика / Лукашенко: Украину «подталкивают» к определенным решениям
украина белоруссия лукашенко
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