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Актриса Мария Голубкина заявила, что никогда не примет участие в шоу Андрея Малахова

Шоу-бизнес
Актриса Мария Голубкина заявила, что никогда не примет участие в шоу Андрея Малахова
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Москва, 6 февраля. Актриса и радиоведущая Мария Голубкина резко высказалась о шоу тележурналиста Андрея Малахова и объяснила, почему никогда не пойдет на его передачи в качестве эксперта.

Голубкина сообщила, что предпочитает появляться на шоу «Пусть говорят» на Первом канале, ведущим которого является Дмитрий Борисов. По словам актрисы, к Малахову у нее есть личная неприязнь.

«Никогда не пойду к Малахову! К голубым, как яйца дрозда, не хожу. Лучше уж к Борисову в «Пусть говорят» — ржать над внебрачными детьми!» — заявила радиоведущая в прямом эфире в своем Instagram-аккаунте.

После такого громкого заявления, подписчики задались вопросом, почему Голубкина записала Малахова к лицам нетрадиционной ориентации. Ведь ведущий является семейным человеком, а в браке с Натальей Шкулевой у них есть сын. На это звезда фильма «Ребро Адама» дала расплывчатый ответ.

«Голубой-голубой, не хотим дружить с тобой!» — сказала Голубкина и сменила тему разговора.

Актриса также высказалась и о журналистке Ксении Собчак. Голубкина считает, что коллега может поплатиться за свои резкие высказывания в адрес других знаменитостей.

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Все новости / Шоу-бизнес / Актриса Мария Голубкина заявила, что никогда не примет участие в шоу Андрея Малахова
шоу малахов голубкина
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