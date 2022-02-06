Неравнодушные жители Челябинска спасли детей, которые провалились под лед

Челябинск, 6 февраля. Мальчишки, которые гуляли по полынье вдоль Заячьего острова в Челябинске, провалились под лед. Их жизни удалось спасти благодаря случайным прохожим.

Пенсионерка, гуляющая с собакой недалеко от Заячьего острова, услышала крики детей, которые доносились из ледяной воды. Женщина бросилась спасать их с помощью поводка, но ей не удалось этого сделать.

Услышав крики на помощь подоспел мужчина, который возвращался домой с пробежки. Неравнодушный прохожий сам бросился в воду, чтобы вытащить детей.

В итоге обоих подростков удалось достать из воды. Мужчина отвел их домой, а сам позвонил другу и уехал.

«Меня бы там скрыло с головой, но я как-то уцепился за лед, быстро-быстро выбрался, схватил этих парней и быстро отвел домой. Наградите женщин. Им столько лет, а не побоялись выйти на лед», — цитирует слова жителя Челябинска 74.ru.

Прогулки по неокрепшему зимнему льду могут быть опасны. Так, спасатели в Астраханской области вытащили подростка из воды. Провалившийся под лед не мог самостоятельно выбраться на берег.