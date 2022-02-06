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Лукашенко: Украина может войти в Союзное государство через 15 лет

Политика
Лукашенко: Украина может войти в Союзное государство через 15 лет
president.gov.by  /  Пресс-служба президента республики Беларусь

Минск, 6 февраля. Украина может войти в Союзное государство через 15 лет. Таким мнением поделился президент Белоруссии Александр Лукашенко.

В интервью для YouTube-канала «Соловьев Live» белорусский лидер отметил, что Украина могла бы через 10-15 лет стать частью единого оборонного и экономического пространства с Россией и Белоруссией.

«Если вы говорите, срок 15 лет, уверен, что там будет Украина, если мы не наделаем ошибок», — пояснил свои слова Александр Лукашенко.

Ранее президент республики заявил, что белорусская оппозиция призвала бы в страну НАТО в случае прихода к власти. Лукашенко призвал граждан Белоруссии к единству.

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