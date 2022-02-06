Количество нефтегазовых буровых установок в мире выросло на 4,4%

Вашингтон, 6 февраля. Количество буровых установок для разведки и добычи нефти и газа во всем мире по итогам января выросло на 4,4%, или 69 штук. В настоящее время их насчитывается 1632, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на нефтегазовую сервисную компанию Baker Hughes.

Количество действующих буровых установок в 2021 году увеличилось в 1,4 раза — было открыто 449 новых станций. В США в минувшем январе число буровых выросло на 3,8% (+22 единицы), а всего на территории страны добычей и разведкой нефти и газа занимается 601 станция. В Канаде этот показатель поднялся до 190 единиц (+40).

В январь зафиксировано снижение количества буровых установок в Европе на 3 штуки, до 111 станций. На Ближнем Востоке их число выросло на 7, до 289 установок. В Азиатско-Тихоокеанском регионе прибавилось 4 установки, до 197 штук. В Африке была закрыта одна буровая, и теперь там работают 86 станций. В Латинской Америке за месяц ничего не поменялось – там, как и прежде, работают 158 установок.

Свою первую морскую буровую установку для разведки нефти в 2023 году планирует запустить алжирская энергетическая компания Sonatrach.