Лукашенко заявил о готовности уйти на пенсию

Минск, 6 февраля. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что готов уйти на пенсию, если почувствует, что его больше не поддерживает большая часть населения республики.

Соответствующим заявлением глава государства поделился в интервью для YouTube-канала «Соловьев Live».

Ранее российский посол в Белоруссии Борис Грызлов рассказал, что граждане РФ и белорусы к концу 2023 года оценят реальные плоды Союзного государства. По словам дипломата, всему российскому диппредставительству в Минске предстоит обеспечить дипломатическое сопровождение всех принятых решений, которых крайне много. Соответствующим заявлением он поделился во время церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств, прошедшей во Дворце Независимости.