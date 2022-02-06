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Лукашенко заявил о готовности уйти на пенсию

Политика
Лукашенко заявил о готовности уйти на пенсию
president.gov.by  /  Пресс-служба президента республики Беларусь

Минск, 6 февраля. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что готов уйти на пенсию, если почувствует, что его больше не поддерживает большая часть населения республики.

Соответствующим заявлением глава государства поделился в интервью для YouTube-канала «Соловьев Live».

Ранее российский посол в Белоруссии Борис Грызлов рассказал, что граждане РФ и белорусы к концу 2023 года оценят реальные плоды Союзного государства. По словам дипломата, всему российскому диппредставительству в Минске предстоит обеспечить дипломатическое сопровождение всех принятых решений, которых крайне много. Соответствующим заявлением он поделился во время церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств, прошедшей во Дворце Независимости.

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