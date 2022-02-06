Вашингтон, 6 февраля. Космические силы США были созданы для проведения военных операций в космическом пространстве, однако многие американцы даже не подозревают об их существовании.

Оказалось, что многие жители даже не подозревали, что у страны есть такой род войск. При этом те, кто знают об их существовании, относятся к ним с улыбкой. Космические силы США пожаловались на несерьезное отношение к себе со стороны американцев.

Выяснилось, что многие путают их с ВВС. Однажды представители авиакомпании Spirit Airlines отказали в скидке капитану Космических сил как действующему военнослужащему. Сотрудник билетной кассы просто не поверил, что такое подразделение на самом деле существует. Сегодня многие военные надеются, что их перестанут воспринимать как «мем».

Ранее сообщалось, что США разработали структуру, которая станет первым шагом на пути к созданию полноценного Центра космической разведки. Приказ о формировании соответствующего подразделения уже подписан.