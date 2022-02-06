Эквадор анонсировал соглашение о свободной торговле с Китаем

Кито, 6 февраля. Правительство Эквадора надеется подписать торговое соглашение с Китаем к концу года, а также начать с азиатской страной повторные переговоры по вопросу задолженности. Об этом сообщил президент южноамериканского государства Гильермо Лассо после официального визита в Пекин.

Aquí les cuento más sobre la reunión con el presidente Xi Jinping. Temas importantes: acuerdo comercial y renegociación de deuda. También recibimos apoyo para las familias afectadas por el aluvión en Quito y el compromiso de donación de 2,5 millones de vacunas contra el COVID-19. pic.twitter.com/SG6WtnLnho — Guillermo Lasso (@LassoGuillermo) February 5, 2022

КНР превратилась в главного кредитора Эквадора за последние десятилетия. Правительство страны получило долгосрочные многомиллионные займы от Китая, связанные с крупными инвестициями в гидроэнергетические, горнодобывающие и другие проекты.

«В Пекине мы провели продуктивную встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. Мы достигли больших результатов по вопросам торговли, сотрудничества в сфере здравоохранения и пересмотра долга», — написал Лассо на своей странице в Twitter.

В ходе визита стороны подписали меморандум о взаимопонимании с целью заложить основы для торгового соглашения в конце года. Этот договор принесет большие преимущества Эквадору в экспорте морепродуктов, бананов, какао, других фруктов и полезных ископаемых.

Las relaciones entre Ecuador y China entrarán en una nueva etapa. Me alegra compartir los RESULTADOS de la reunión con el presidente Xi Jinping:



∙ Firma de memorándum de entendimiento para TLC



∙ Mesa de trabajo para iniciar la conversación formal respecto a la deuda pic.twitter.com/ylA2Jl5cTa — Guillermo Lasso (@LassoGuillermo) February 5, 2022

Ранее Министерство коммерции КНР сообщило о решении начать переговоры для заключения соглашения о свободной торговле.

В ходе встречи в рамках зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине Си Цзиньпин подчеркнул, что Эквадор и Китай должны использовать потенциальный договор для дальнейшего углубления сотрудничества между странами.

Поднебесная также пожертвует 2,5 млн доз вакцин от коронавируса для прививки детей от трех до пяти лет.

En China tuvimos una productiva reunión con el presidente Xi Jinping. Pronto les compartiré las importantes noticias para el Ecuador. Logramos grandes resultados en apertura comercial, cooperación en salud y renegociación de deuda. ???????????????? pic.twitter.com/j0t6NSKcdn — Guillermo Lasso (@LassoGuillermo) February 5, 2022

Гильермо Лассо, вступивший в должность президента в мае, подчеркнул, что увеличение объемов торговли и привлечение иностранных инвестиций является ключом к развитию экономики южноамериканского государства, страдающего от пандемии COVID-19 и недостаточной ликвидности.