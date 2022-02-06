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Эквадор анонсировал соглашение о свободной торговле с Китаем

Весь мир
Эквадор анонсировал соглашение о свободной торговле с Китаем
Prt Scr Twitter / @LassoGuillermo  / 

Кито, 6 февраля. Правительство Эквадора надеется подписать торговое соглашение с Китаем к концу года, а также начать с азиатской страной повторные переговоры по вопросу задолженности. Об этом сообщил президент южноамериканского государства Гильермо Лассо после официального визита в Пекин.

КНР превратилась в главного кредитора Эквадора за последние десятилетия. Правительство страны получило долгосрочные многомиллионные займы от Китая, связанные с крупными инвестициями в гидроэнергетические, горнодобывающие и другие проекты.

«В Пекине мы провели продуктивную встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. Мы достигли больших результатов по вопросам торговли, сотрудничества в сфере здравоохранения и пересмотра долга», — написал Лассо на своей странице в Twitter.

В ходе визита стороны подписали меморандум о взаимопонимании с целью заложить основы для торгового соглашения в конце года. Этот договор принесет большие преимущества Эквадору в экспорте морепродуктов, бананов, какао, других фруктов и полезных ископаемых.

Ранее Министерство коммерции КНР сообщило о решении начать переговоры для заключения соглашения о свободной торговле.

В ходе встречи в рамках зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине Си Цзиньпин подчеркнул, что Эквадор и Китай должны использовать потенциальный договор для дальнейшего углубления сотрудничества между странами.

Поднебесная также пожертвует 2,5 млн доз вакцин от коронавируса для прививки детей от трех до пяти лет.

Гильермо Лассо, вступивший в должность президента в мае, подчеркнул, что увеличение объемов торговли и привлечение иностранных инвестиций является ключом к развитию экономики южноамериканского государства, страдающего от пандемии COVID-19 и недостаточной ликвидности.

«Соглашение может привести к росту экономики почти на 1 млрд долларов благодаря экспорту. Это означает, что мы почти удвоим объем экспорта разных товаров в Китай», — отметил министр внешней торговли Хулио Хосе Прадо.

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си цзиньпин китай эквадор торговое соглашение гильермо лассо
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