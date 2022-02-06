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Лукашенко заявил, что ему «приходилось» пить с Ельциным и Назарбаевым

Политика
Лукашенко заявил, что ему «приходилось» пить с Ельциным и Назарбаевым
president.gov.by  /  Пресс-служба президента республики Беларусь

Минск, 6 февраля. Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что терпеть не может алкоголь, но иногда ему буквально приходилось пить с первыми лицами некоторых государств.

Как сообщил Лукашенко в эксклюзивном интервью для YouTube-канала «Соловьев Live», выпивать ему приходилось во время встреч с первыми президентами России и Казахстана Борисом Ельциным и Нурсултаном Назарбаевым.

«Я человек непьющий, но с Ельциным иногда мне приходилось. Уважаешь — не уважаешь. Ну, уважаешь. Я вообще не переношу спиртное. У меня нет фермента этого. Если Назарбаев садился и говорил: "Саша, по рюмашке". И что я скажу, что не буду пить?» — посетовал Лукашенко.

Ранее президент Белоруссии вспомнил, как провел жесткий разговор с российским лидером Владимиром Путиным после задержания россиян по подозрению в подготовке беспорядков. Лукашенко отметил, что он трижды говорил с Путиным на эту тему. В ответ российский лидер призывал коллегу к терпению и заявлял, что российская сторона расследует инцидент.

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лукашенко назарбаев ельцин
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