Певица Лена Катина пожаловалась, что не получает алименты на содержания сына

Москва, 6 февраля. Певица Лена Катина 22 мая 2015 года впервые стала матерью — у звезды родился сын Александр. Как рассказала исполнительница, она не получает алименты на ребенка и вынуждена самостоятельно поднимать его на ноги.

Экс-солистка некогда популярной группы «Тату» 3 августа 2013 года вышла замуж за рок-музыканта Сашо Кузмановича. Свадьба получилась интернациональной: гуляния прошли как в России, так и на родине жениха — в Словении.

Брак распался в 2019 году. Как рассказала певица, все к этому шло: Сашо так и не смог адаптироваться к жизни в Москве и был не согласен с распределением ролей в семье. Теперь Катиной приходится в одиночку обеспечивать наследника.

«Сына я содержу сама, алименты не получаю. А вы представляете, сколько денег сейчас уходит на ребенка? Кроме одежды, огромные вложения в развитие. Поэтому делаю все, чтобы заработать как можно больше. Если бы мой доход сократился вдвое, то мне было бы менее комфортно, особенно как для матери-одиночке», — пожаловалась певица в интервью Passion.ru.

Коллега Катиной по музыкальной группе Юлия Волкова после развода с Парвизом Ясиновым так же некоторое время пребывала в статусе матери-одиночки, однако в 2018 году она вновь вышла замуж. Как стало известно в начале февраля, певицы вновь объединились в аниме-мультфильме.