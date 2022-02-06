Лукашенко предупредил Киев о совместном ответе России и Белоруссии на агрессию в Донбассе

Минск, 6 февраля. ВС РФ и Белоруссии будут вынуждены дать совместный ответ, если Киев решит развязать войну против Донбасса, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

В интервью для YouTube-канала «Соловьев Live» он объяснил, как себя поведет белорусская армия, если украинские власти начнут боевые действия на юго-востоке страны. На уточняющий вопрос, будет ли это совместным ответом Москвы и Минска, президент сказал: «Естественно».

«Слушайте, что мы тут шутки шутим на южной границе сегодня? Но не мне вам объяснять», — сказал Лукашенко.

Ранее белорусский лидер прокомментировал вопрос о том, сколько он планирует возглавлять республику. Он заявил, что намерен руководить страной, пока вокруг Минска будет тяжелая обстановка.