Певица Анна Седокова ответила на упреки после публикации видео в нижнем белье

Москва, 6 февраля. Экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова ответила недоброжелателям, критикующим ее за откровенные фотосессии в 39 лет. По словам звезды, она регулярно получает «ущербные» комментарии на эту тему.

Известная украинская певица Анна Седокова является обладательницей не только чарующего голоса, но и роскошной фигуры, которую она время от времени демонстрирует в личном Instagram-аккаунте.

Пользователи по-разному реагируют на смелые публикации звезды. Пока некоторые восторгаются формами Седоковой, другие критикуют ее за готовность раздеваться в столь «зрелом» возрасте. Сама певица считает подобные комментарии в свой адрес «ущербными».

«Знаете, как я вычисляю людей, с которыми мне не по пути? Такие ущербные комменты, с которыми мне точно не по пути. Вот как же вам сейчас прям смешно, как же я так вас прям рассмешила своим видео, что у вас слезы из глаз полились! Счастье-то какое, я вам жизнь продлеваю, а вы мне гадости пишете. Что это вообще за текст. Это в смысле? Я не поняла, что конкретно должна делать женщина после 35-40[лет]? Есть какие-то правила?» — поинтересовалась певица у пользователей, раскритиковавших ее видео в нижнем белье.

Исполнительница хита «Шантарам» в конце января рассказала о самом постыдном наряде за всю ее жизнь. По словам Седоковой, это было откровенное платье, в котором она пришла на церемонию вручения премии Муз-ТВ.