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Дочь Нины Руслановой назвала виновных в смерти своей матери

Общество
Дочь Нины Руслановой назвала виновных в смерти своей матери
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Москва, 6 февраля. Дочь народной артистки России Нины Руслановой Олеся Рудакова заявила, что врачи отнеслись халатно к состоянию актрисы перед смертью.

Рудакова заявила, что намерена выяснить правду, что на самом деле случилось с ее матерью. По словам дочери артистки, медики уверяли ее, что со звездой фильма «Собачье сердце» все в порядке. Женщина уверена, что актрисе нужна была срочная помощь, которую ей не оказали.

«Я хотела забрать ее в кардиоцентр, но мне не разрешили. Затем полип нашли. Врачи провели ей операцию без анализов гистологии. У нее оказалась онкология. Как мать могла заболеть в реанимации коронавирусом? Почему ее из реанимации перевели в отделение? Не понимаю», — заявила наследница актрисы в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

Артистка была членом Союза кинематографистов РФ, Российской академии кинематографических искусств, а также Национальной академии кинематографических искусств и наук России. Актриса известна российским зрителям по ролям в фильмах «Будьте моим мужем», «Кин-дза-дза!», «Зимняя вишня», «Собачье сердце» и по многим другим работам.

Русланова скончалась 21 ноября 2021 года. Актрису похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

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