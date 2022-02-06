Анфиса Чехова показала пугающие пятна на лице после процедуры омоложения

Москва, 6 февраля. Телеведущая Анфиса Чехова объяснила, что последствия косметологической процедуры пройдут со временем.

Чехова рассказала своим подписчикам, что прибегла к процедуре фотоомоложения BBL. Она сообщила, что эта инновационная лечебная система убирает пигментные пятна и акне.

Телеведущая отметила, что сейчас ее лицо выглядит пугающе даже с использованием маски. Чехова успокоила подписчиков, сообщив, что пигментация исчезнет со временем. Артистка через несколько дней протрет ватой пятна, и ее кожа будет абсолютно чистой.

«Я вышла к вам лицом в сторис, несмотря на то, что на мне ужасные пятна», — честно призналась актриса в Stories в своем Instagram-аккаунте.

Prt Scr instagram.com / @achekhova

Также Чехова показала и рассказала, как она проводит время со своими близкими. Ее сын Соломон катался на ватрушке, а позже ведущая отправилась с ним купаться в бассейн.

Накануне Чехова решила отдохнуть вместе с матерью и сыном. Семья отправилась в загородный отель. Актриса призналась, что посещает это место уже не в первый раз — много лет назад здесь проходил ее предсвадебный девичник.