Аналитики Bloomberg ожидают роста китайских акций

Пекин, 6 февраля. Акции компаний из КНР могут начать расти после окончания празднования китайского Нового года из-за увеличения числа IPO на Гонконгской бирже и снижения опасений по поводу действий регуляторов, сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg.

Биржевой фонд, котирующийся в США и отслеживающий базовый индекс CSI 300, на этой неделе вырос на 1,6%, достигнув максимума за два месяца. При этом гонконгский индекс Hang Seng China Enterprises поднялся на 3%. Ценные бумаги должны немного отыграть январское падение, однако торопиться с выводами не стоит.



«Мы ожидаем, что китайский рынок останется слабым после открытия. Экономическая активность, по-видимому, сильно пострадала от продолжающихся и потенциально более серьезных ограничений со стороны регуляторов на фоне вспышки "омикрона" и борьбы с загрязнением окружающей среды во время зимних Олимпийских игр», — отметил главный исполнительный директор Global CIO Office в Сингапуре.

Главный стратег Bocom International подтвердил, что технический рост акций класса А, скорее всего, окажется мимолетным.

Менеджер продуктов компании «Винвестор» Андрей Тарасов ранее заявил, что во время инфляции лучше покупать ОФЗ с фиксированным доходом.