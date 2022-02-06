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Альтернативные яйца для вегетарианцев поступили на рынок Швейцарии

Видео

Уникальный продукт разработан по заказу одной из розничных торговых сетей в Цюрихе. Ученые создали соевый продукт, который станет альтернативой сваренным вкрутую куриным яйцам.

Вегетарианское «вареное» яйцо с виду не отличишь от оригинального, оно также имеет яичный белок и желток, но «упаковано» не в скорлупу, а в специальную герметичную обертку. Чтобы выпустить продукт на рынок, разработчики напряженно трудились не один год.

«Весь процесс занял около трех лет, мы много перепробовали в процессе производства, провели множество дегустаций. Вы только представьте, этот процесс был похож на сборку конструктора Lego», — рассказала разработчик вегетарианских яиц Люси Кендалл.

Кендалл призналась, что вкус натурального яйца не удалось воспроизвести точь-в точь. Альтернатива создана на растительной соевой основе.

«Вкус очень похож на оригинал, конечно, не на 100 процентов. Но, чтобы оценить приблизительно, я бы сравнила, примерно на 60–70 процентов это похоже на настоящее яйцо», — отметила девушка.

Необычные яйца уже можно приобрести в супермаркетах Швейцарии. Новинка вызвала большой ажиотаж как у вегетарианцев, так и простых потребителей. 

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