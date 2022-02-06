Романов о визите Макрона в Москву: попытки лезть во внешнеполитические дела выглядят смешно

Вмешательство Эммануэля Макрона в ситуацию между Россией и Украиной не принесет никаких результатов, так как Франция уже не является авторитетным государством. Такое мнение озвучил политический аналитик Роман Романов в эксклюзивном интервью для международной редакции Федерального агентства новостей.

Ранее официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь заявил, что лидер Пятой республики 7 февраля посетит Москву в рамках усилий гаранта, направленных на стабилизацию обстановки вокруг Украины.

«Важно понимать, что сейчас множество лидеров западных государств, да и не только западных, пытаются переключить внимание со своих внутренних проблем и геополитических неудач на попытки решения якобы возникшего между Россией и Украиной кризиса. Таким образом они переключают фокусы: не смотрите на наши внутренние проблемы, не смотрите на наши внешнеполитические провалы, а давайте вот попробуем разобраться с русскими и, в какой-то степени, украинцами. Вспомним недавний визит лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Он же тоже в какой-то степени попытался позиционировать себя как некоего миротворца, когда прибыл с визитом в Киев и заявил о готовности выступить этаким посредником. Более того, он готов предложить Анкару или Стамбул в качестве платформы для решения кризиса. Нечто подобное пытается сделать Макрон», — считает Романов.

Федеральное агентство новостей /

Спикер также отметил, что с помощью вмешательства в отношения других государств Макрон, как и Эрдоган, пытается отвлечь внимание избирателей от многолетних проблем Франции. Недовольные жители уже несколько лет требуют правительство заняться решением внутреннего кризиса:

«У самого Эрдогана куча проблем внутри государства, которые необходимо было бы решить. Здесь и экономический кризис, и обвал лиры, и многие тяжелые проблемы на юге страны, связанные с Сирией, которые он до сих пор не решил. То же самое происходит у Макрона: желтые жилеты бунтуют, уровень недовольства растет, внешнеполитических успехов нет. Вспомним недавние провалы в Африке. Это человек, который теряет геополитическое влияние Франции, и ему не удается его расширить. Сейчас он пытается заработать себе очки, продемонстрировав свою глобальную значимость, выступив в роли посредника. Более того, Франция регулярно пытается брать на себя такую роль, например, кризис 2008 года. Тем не менее ни Москве, ни Западу это не нужно, поскольку современная Франция ничего не может решить. Каким-то влиянием она обладает? Да нет, это государство, которое теряет свой статус неоколониальной державы, лишаясь влияния на том же африканском континенте».

Федеральное агентство новостей /

По словам политолога, Макрон не может повлиять на ситуацию между Россией и Украиной. Одна из причин этого — предвзятое отношение лидера страны и представителей власти, которые позволяют себе агрессивные высказывания в адрес Москвы и отечественных инструкторов, которых западные СМИ причисляют к «ЧВК Вагнера»:

«В качестве незаинтересованного судьи или лица, которое может выступить в качестве посредника или миротворца, Макрона очень сложно увидеть. У него есть собственные интересы, и в некоторых моментах он выступает, как конкурент России. Наглядным примером являются недавние обвинения Франции против российских инструкторов. Это же очевидно, что позиция у них антироссийская. Как он тогда может занимать посредническую линию? Это просто невозможно. Человек пытается продемонстрировать некую свою значимость и влезть в уходящий поезд. Хотя бы где то заработать себе очки и упоминание. А так у него провалы по внешней политике, а по внутренней — полный швах. Уровень недоверия к Макрону очень высок».

Global Look Press / © Estelle Ruiz / ZUMAPRESS.com

Бывшая метрополия до сих пор не может смириться с потерей статуса метрополии, считает Романов. По его мнению, амбиции Пятой республики не соответствуют ее текущим возможностям и уровню авторитета:

«Франции самой нужна помощь, но вряд ли мы выступим посредниками между золотом, железом и Макроном. Это смешно выглядит, когда президент Франции, имея колоссальные проблемы внутри, пытается лезть во внешнеполитические дела и что-то там предъявлять России или говорить о глобальной безопасности. Ребята, у вас там швах, у вас государство разваливается. Решите свои проблемы, а потом уже пытайтесь диалог с Москвой выстраивать. У Франции есть интересная черта: она продолжает ощущать себя великой державой, которая способна влиять на международную политику, трансформировать геополитическое пространство. Однако это уже не так. В рамках ЕС она еще значима, за пределами — Пятая республика является среднестатистическим государством, не способным ни на что влиять. Именно так стоит оценивать современную Францию, как исчезающую сверхдержаву. Она испытывает фантомные боли по поводу своего былого величия времен 1812 года, но сейчас даже африканцы указывают ей на ее место. В авторитет Парижа никто не верит. Если раньше он был неким «центром мира», то сейчас это второстепенная европейская страна, которая может влиять на региональную политику, но в вопросах международных отношений ей делать нечего».

Global Look Press / © Christian Hütter / http://imagebroker.com/#/search/

Председательство в Евросоюзе, вопреки ожиданиям Макрона, не помогло Франции в решении проблем. Романов отметил, что Пятая республика смогла уладить несколько локальных вопросов, в то время как всю ее охватил глобальный кризис:

«Евросоюз — не та структура, которую можно быстро перенаправить за счет председательств. Оно дает возможность влиять на часть его решений, но у Франции не получится полностью подстроить ЕС под свою внешнеполитическую линию или национальные интересы. Определенные уступки Макрон получает, например, признание атомной энергетики зеленой. Однако о большем говорить не приходится. В начале правления Макрон пытался превратить Евросоюз в Федерацию. Он заявлял, что нужно скорее объединяться, создавать армию и т.д. Уже тогда Макрон понимал, что Франция самостоятельно мало на что способна. У него ничего не получилось, и игра в Наполеона привела его к текущим неудачам».

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что запланированный визит Макрона в Москву является попыткой продемонстрировать собственным избирателям и лидерам других государств, что он все еще важен и что-то решает на мировой арене.