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Автомобили Cadillac выросли в цене на российском рынке

Экономика
Автомобили Cadillac выросли в цене на российском рынке
cadillac.ru  /  Cadillac

Москва, 6 февраля. Американский автомобильный бренд Cadillac в феврале увеличил цены на все модели для российского сегмента.

Прибавка составила от 2,8% до 4,8%, или от 120 до 301 тысячи рублей. Меньше всего изменились расценки на Cadillac XT4, а больше всего придется отдать за флагманский Cadillac Escalade, сообщает «Тарантас Ньюс».

По итогам прошлого года компания установила рекорд по продажам в России. В стране было продано 2377 новых авто, что на 67% больше, чем в 2020-м.

Cadillac ранее представил публике «заряженную» версию внедорожника Escalade.

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