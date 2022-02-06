Автомобили Cadillac выросли в цене на российском рынке

Москва, 6 февраля. Американский автомобильный бренд Cadillac в феврале увеличил цены на все модели для российского сегмента.

Прибавка составила от 2,8% до 4,8%, или от 120 до 301 тысячи рублей. Меньше всего изменились расценки на Cadillac XT4, а больше всего придется отдать за флагманский Cadillac Escalade, сообщает «Тарантас Ньюс».

По итогам прошлого года компания установила рекорд по продажам в России. В стране было продано 2377 новых авто, что на 67% больше, чем в 2020-м.

Cadillac ранее представил публике «заряженную» версию внедорожника Escalade.