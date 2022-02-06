Вячеслав Малафеев резко высказался о Светлане Пермяковой

Москва, 6 февраля. Телеканал ТНТ готовится представить вниманию зрителей второй сезон экстрим-шоу «Звезды в Африке». Победитель первого сезона проекта Вячеслав Малафеев вспомнил, кто из участников составил ему наисильнейшую конкуренцию.

Бывший игрок петербургского «Зенита» стал героем очередного выпуска шоу «Надо обсудить», выходящего на YouTube-канале FAMETIME TV. В беседе с ведущей Лаурой Джугелией Малафеев признался, что изначально не планировал ехать в Африку, однако спустя некоторое время все же решил выйти из зоны комфорта.

Наиболее сильную конкуренцию, по словам Малафеева, на проекте ему составили фронтмен поп-группы Hi-Fi Митя Фомин и звезда сериала «Интерны» Светлана Пермякова. Герой выпуска резко высказался в ее адрес, назвав актрису жесткой женщиной.

«Она довольно жесткая, я понимал, что она до конца пойдет!» — заявил Малафеев.

Дебютный сезон шоу «Звезды в Африке» стартовал в эфире телеканала ТНТ 19 сентября и транслировался до 26 декабря 2021 года. По правилам экстремального реалити-шоу, 15 участников борются за денежный приз в размере 5 млн рублей.

Ведущими второго сезона шоу вновь стали шоумен Михаил Галустян и певица Ольга Бузова. Как в шутку отметил юморист, для него съемки в одном проекте с исполнительницей хита «Мало половин» сами по себе уже являются испытанием.