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Хоккеист Пашков: Победа лыжника Большунова удивительна даже по олимпийским меркам

Спорт
Хоккеист Пашков: Победа лыжника Большунова удивительна даже по олимпийским меркам
Global Look Press  /  Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Победа российского лыжника Александра Большунова на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине стала выдающейся для соревнований такого уровня. Таким мнением поделился в беседе с ФАН советский хоккеист, олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы Александр Пашков.

Собеседник рассказал, что внимательно следит за ярким спортивным событием в Поднебесной.

«Пока меня, как и всех, радуют лыжники. В других дисциплинах еще идут предварительные соревнования, точно ничего нельзя сказать. Лыжники, безусловно, порадовали, особенно Александр Большунов, который продемонстрировал выдающееся мастерство и умение. Победил с большим отрывом, что удивительно для соревнований такого уровня. Скиатлон — сложная дисциплина. Думаю, мы можем порадоваться за него», — сказал хоккеист.

Хоккеист Пашков: Победа лыжника Большунова удивительна даже по Олимпийским меркам
Федеральное агентство новостей (ФАН) /

Кроме того, он поделился своим личным отношением к спортсменам, которые отстаивают на лыжне престиж нашей страны.

«Прогнозы я делать не могу, но я очень хорошо расположен к лыжникам. У меня есть знакомые из ветеранов лыжного спорта. Я с большим уважением отношусь к спортсменам и с большим интересом слежу за соревнованиями. Радуюсь успехам», — подытожил чемпион мира и Европы.

Ранее лыжник Михаил Девятьяров в беседе с ФАН поделился своими впечатлениями от XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине. По его мнению, завоеванные российскими спортсменами награды будут мотивировать остальных участников сборной выступать лучше.

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пекин олимпийские игры - 2022 александр пашков
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