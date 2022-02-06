Киев, 6 февраля. Попытка украинской власти предотвратить энергетический коллапс за счет беспрецедентного запуска энергоблоков АЭС может привести к катастрофе, которая отодвинет конфликт в Донбассе на второй, а то и на десятый план.

Вообще серьезная авария на любой из атомных электростанций может и покончить с конфликтом на юго-востоке, так как она объединит Россию, Украину и Европу в попытке справиться с тяжелыми последствиями опасного для всего континента инцидента.

Таким мнением с политологом Семеном Багдасаровым поделился его украинский коллега Михаил Погребинский, комментируя взрывоопасную ситуацию на линии разграничения в Донбассе. Багдасаров отметил, что украинская власть играет в очень опасные игры, стягивая к линии фронта оружие массового поражения вроде РСЗО «Смерч». Один случайный выстрел может привести не только к гибели сотен тысяч мирных жителей, но и к экологической катастрофе глобального масштаба. На территории ЛДНР хватает крупных химических предприятий. Любое попадание может спровоцировать заражение многокилометровой территории.

wikipedia.org / Дьяков В. Л.

Погребинский полностью согласился с этим предупреждением, подчеркнув, что от взрыва на химзаводе в ЛНР и ДНР пострадают ведь не только республики Донбасса, но и подконтрольные Украине территории, Россия и даже Европа. Эксперт отметил, что из-за некомпетентности и глупости украинской власти страна оказалась на грани катастрофы куда большего масштаба. Речь идет о ситуации с АЭС Украины, которые впервые за всю историю запустили на полную мощность. Киев пытается предотвратить коллапс, который спровоцировали сам Зеленский и все его помощники, однако явно не просчитали всех рисков.

«Вся ситуация на Украине чревата масштабными катаклизмами. Ну смотрите — у нас есть 15 блоков атомных электростанций. Я не помню такого случая, чтобы одновременно работали все 15. Всегда идут какие-то регулярные, контрольные операции, когда один энергоблок заглушают, другой ремонтируют уже второй месяц. Запуск всех 15 блоков означает, что никто не выполняет регламентные работы. Это в свою очередь грозит такой катастрофой, что украинская власть и ее покровители просто забудут о Донбассе. Все просто забудут о конфликте, если на Украине рванет АЭС. Это нанесет сокрушительный удар по всему региону, но чтобы спасти Европу всем игрокам придется объединить усилия. Конечно, лучше предотвратить такой сценарий, но для этого нужно как-то заставить Зеленского прекратить беспрецедентные эксперименты с украинскими АЭС», — выразил уверенность политолог.

По словам Погребинского, Зеленского сейчас загнали в глухой угол. С одной стороны, он смертельно боится обострять ситуацию на юго-востоке, но с другой — не может отказать своим кураторам. В итоге последние медленно, но уверенно подталкивают его к наиболее опасному для всей страны сценарию с наступлением на ЛДНР.

Ранее замглавы НМ ДНР Эдуард Басурин рассказал, как один выстрел на линии разграничения может привести к небывалой трагедии.