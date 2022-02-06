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Форвард СКА Кузьменко покинул расположение сборной России по хоккею в Пекине

Олимпийские игры 2022
Форвард СКА Кузьменко покинул расположение сборной России по хоккею в Пекине
Global Look Press  /  Maksim Konstantinov/Global Look Press

Пекин, 6 февраля. Нападающий петербургского СКА Андрей Кузьменко покинул расположение сборной России по хоккею, которая готовится к первому матчу на ОИ-2022.

Форвард СКА Андрей Кузьменко получил повреждение, из-за которого не сможет принять участие в олимпийском турнире в Пекине. Об этом в эфире Первого канала рассказал генеральный менеджер сборной России Илья Ковальчук.

«Из-за микротравмы Кузьменко покидает расположение сборной России», — отметил он.

Мужской хоккейный турнир в рамках ОИ-2022 пройдет с 9 по 20 февраля. В нем примут участие 12 национальных команд. Сборная России выступит в группе B. Соперниками команды Алексея Жамнова станут швейцарцы, чехи и датчане. Хоккеисты клубов НХЛ не примут участие в олимпийском турнире в Пекине.

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Все новости / Олимпийские игры 2022 / Форвард СКА Кузьменко покинул расположение сборной России по хоккею в Пекине
хоккей олимпиада кузьменко сборная россии ои-2022
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