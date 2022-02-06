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Немецкий дипломат Ишингер выразил надежду на участие Путина в Мюнхенской конференции

Политика
Немецкий дипломат Ишингер выразил надежду на участие Путина в Мюнхенской конференции
wikipedia.org  /  Kai Mörk / CC BY 3.0 de

Берлин, 6 февраля. Участие президента РФ Владимира Путина в Мюнхенской конференции по безопасности не исключается, заявил глава форума Вольфганг Ишингер.

Российский лидер отказался от очного участия в конференции, напомнил дипломат. Вместе с тем он выразил надежду, что Путин обратится к участникам мероприятия в «виртуальном» формате.

«Я не хочу ни в коем случае изолировать Россию», — сказал Ишингер.

Мюнхенская конференция пройдет 18-20 февраля. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уже подтверждал, что Путин не планирует в ней участвовать.

Как стало известно ранее, немецкий политолог Александр Рар указал на важность встречи Путина и канцлера ФРГ Олафа Шольца. По словам эксперта, переговоры лидеров двух стран должны поспособствовать стабилизации ситуации в Европе.

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