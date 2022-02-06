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Sohu: Россия сможет без поддержки союзников одолеть США в случае военного конфликта

Армия
Sohu: Россия сможет без поддержки союзников одолеть США в случае военного конфликта
Федеральное агентство новостей

Пекин, 6 февраля. Россия в случае военного конфликта с США сможет без поддержки союзников одолеть противника, потому что у нее есть для этого все необходимое.

В публикации китайского издания Sohu говорится, что в настоящее время между Москвой и Вашингтоном достаточно натянутые отношения. Эксперты не исключают, что страны могут сойтись в открытом военном противостоянии. При этом на стороне США достаточно много союзников, в том числе страны НАТО, передает «ПолитРоссия».

Москва привыкла рассчитывать лишь на собственные силы. Однажды российский лидер Владимир Путин процитировал императора Александра III, который говорил, что у России есть только два союзника: флот и армия.

«Россия, похоже, никому не доверяет. Проще говоря, РФ просто не хочет ни на кого полагаться», — говорится в статье.

В Китае объяснили, что у Москвы есть ядерное оружие, которое она может применить в качестве ответа на военную агрессию. Вот почему американцы никогда не рискнут напасть. В случае начала войны страна задействует свой ядерный арсенал, поэтому никакие союзники уже не смогут помочь США.

«Если великие державы действительно вступят в сражение, не имеет значения, есть ли у них помощники», — подытожили аналитики.

Ранее сообщалось, что Пентагон не в состоянии противостоять новейшим разработкам России в сфере вооружений. Эксперты убеждены, что в случае войны Вашингтон будет стерт с лица планеты.

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