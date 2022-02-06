Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 февраля 15:22
15:21
Шоу-бизнес
Актриса Лядова через ФАН поздравила с днем рождения режиссера Звягинцева
15:20
Шоу-бизнес
Вячеслав Малафеев признался, почему развелся с женой
15:17
Весь мир
Романов о визите Макрона в Москву: попытки лезть во внешнеполитические дела выглядят смешно
15:17
Общество
Вирусолог Нетесов развеял миф о разрушении иммунитета после вакцинации от COVID-19
15:16
Общество
Якутские пожарные спасли из горящего многоквартирного дома 20 человек
15:13
Шоу-бизнес
«По-прежнему удивляет идеями»: Валдис Пельш рассказал об особом таланте Константина Эрнста
15:12
Экономика
Автомобили Cadillac выросли в цене на российском рынке
15:10
Шоу-бизнес
Вячеслав Малафеев резко высказался о Светлане Пермяковой
15:08
Общество
Более миллиона заражений COVID-19 выявили в России за неделю
15:06
Экономика
Погребинский объяснил, как запуск всех украинских АЭС может повлиять на ситуацию в Донбассе
Все новости

Звезда «Однолюбов» Александр Робак объяснил свою популярность у «женщин в возрасте»

Шоу-бизнес
Звезда «Однолюбов» Александр Робак объяснил свою популярность у «женщин в возрасте»
Prt Scr youtube.com  /  Кадр из сериала &quot;Шторм&quot;

Москва, 6 февраля. Актер Александр Робак в определенный момент его жизни стал пользоваться повышенным вниманием со стороны женщин в возрасте. Как отметил артист, это произошло после выхода на экраны сериала «Однолюбы».

Премьера шоу, в котором Робак сыграл персонажа по имени Петр Яхонтов, состоялась в 2012 году. Проект был тепло принят как критиками, так и зрителями. Похвал удостаивались в том числе крепкий сюжет «без претензии на американщину» и игра актеров.

Робак в то же время начал получать множество писем от женщин гораздо старше его. При этом ни одна из них так и не дождалась от звезды любимого сериала ответа.

«Я не секс-символ, но после выхода сериала «Однолюбы» была большая волна внимания со стороны женщин, причем значительно старше. Вероятно, у них просыпался какой-то материнский инстинкт», — предположил актер в программе «Однажды...» на телеканале НТВ.

Звезда в то время уже была связана узами счастливого брака с женщиной по имени Ольга, поэтому на знаки внимания со стороны поклонниц предпочитала не отвечать.

В семье другого объекта воздыханий зрелых женщин, известного певца Прохора Шаляпина, в 2021 году произошла трагедия — ушла из жизни его супруга Татьяна Дэвис. Артист в конце января впервые рассказал о брачном контракте с миллионершей из Канады.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Звезда «Однолюбов» Александр Робак объяснил свою популярность у «женщин в возрасте»
сериал робак однолюбы
Комментировать