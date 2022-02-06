Звезда «Однолюбов» Александр Робак объяснил свою популярность у «женщин в возрасте»

Москва, 6 февраля. Актер Александр Робак в определенный момент его жизни стал пользоваться повышенным вниманием со стороны женщин в возрасте. Как отметил артист, это произошло после выхода на экраны сериала «Однолюбы».

Премьера шоу, в котором Робак сыграл персонажа по имени Петр Яхонтов, состоялась в 2012 году. Проект был тепло принят как критиками, так и зрителями. Похвал удостаивались в том числе крепкий сюжет «без претензии на американщину» и игра актеров.

Робак в то же время начал получать множество писем от женщин гораздо старше его. При этом ни одна из них так и не дождалась от звезды любимого сериала ответа.

«Я не секс-символ, но после выхода сериала «Однолюбы» была большая волна внимания со стороны женщин, причем значительно старше. Вероятно, у них просыпался какой-то материнский инстинкт», — предположил актер в программе «Однажды...» на телеканале НТВ.

Звезда в то время уже была связана узами счастливого брака с женщиной по имени Ольга, поэтому на знаки внимания со стороны поклонниц предпочитала не отвечать.

В семье другого объекта воздыханий зрелых женщин, известного певца Прохора Шаляпина, в 2021 году произошла трагедия — ушла из жизни его супруга Татьяна Дэвис. Артист в конце января впервые рассказал о брачном контракте с миллионершей из Канады.