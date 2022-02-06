Путин в скором времени проведет заседание совета по науке и совещание судей

Москва, 6 февраля. Глава российского государства Владимир Путин в скором времени проведет заседание совета по науке и образованию. Об этом заявили в передаче «Москва. Кремль. Путин» в эфире телеканала «Россия-1».

По данным программы, заседание состоится на следующей неделе. В заявлении также сказано, что российский президент планирует провести совещание судей общей юрисдикции и арбитражных судов.

Известно, что Путин и президент Франции Эммануэль Макрон обсудят кризис на Украине 7 февраля в Москве. Соответствующее заявление сделал представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, по итогам встречи запланирована пресс-конференция.

Ранее сообщалось, что Париж не должен вмешиваться в кризисную ситуацию, сложившуюся на территории Украины. Таким мнением поделились читатели французской газеты Le Figaro.