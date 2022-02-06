Татьяна Навка опубликовала редкое фото Петра Чернышева с Анастасией Заворотнюк

Москва, 6 февраля. Экс-супруга советского и российского фигуриста Александра Жулина Татьяна Навка на своей странице в Instagram выложила памятный снимок, где фигурист Петр Чернышев заключил в нежные объятия звезду телесериала «Моя прекрасная няня» Анастасию Заворотнюк.

Сейчас Анастасия из-за болезни давно не появляется на публике. Известно, что она также отказывается ото всех интервью и съемок, а вот ее супруг Петр Чернышев продолжает выступать в паре с Татьяной Навкой в ледовых представлениях.

6 февраля мужчина отмечает свой день рождения. Ему исполнился 51 год. Поклонники и знаменитые фигуристы поздравили именинника, пожелав ему счастья, здоровья и успеха в делах. Первой, кто поздравил фигуриста, к слову, была Татьяна Навка.

Бывшая супруга Александра Жулина достала из архивов памятный снимок Петра, на нем он стоит в обнимку с его женой — актрисой Анастасией Заворотнюк, которая надела роскошные меха. Женщина тогда поздравляла мужа после его успешного выступления на льду.

«Наш дорогой принц, мой добрый и верный друг, невероятный артист, фигурист, хореограф и человек, с днем рождения, Петр Чернышев! Я безумно счастлива, что в моей жизни есть такой талантливый профессионал, как ты! Именно с тобой я вышла на новый профессиональный этап, воплотила в жизнь столько прекрасных проектов! Петя, спасибо тебе за поддержку, опору и надежность», — подписала она публикацию.

Prt Scr instagram.com / @tatiana_navka

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова вовсе заявила, что успела даже соскучиться по спортсмену.

«Петя, дорогой мой! С днем рождения! Люблю тебя, здоровья всем, оптимизма, сил и терпения!

Очень скучаем!» — написала наставница.

Ранее сообщалось, как тренер Татьяна Тарасова вернулась домой после госпитализации.