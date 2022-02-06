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Пропускающая ОИ биатлонистка Васнецова получила отрицательный результат теста на COVID-19

Олимпийские игры 2022
Пропускающая ОИ биатлонистка Васнецова получила отрицательный результат теста на COVID-19
Global Look Press  /  Alexander Shemetov/Global Look Press

Пекин, 6 февраля. Российская биатлонистка Валерия Васнецова, которая пропускает зимнюю Олимпиаду из-за COVID-19, получила отрицательный результат теста на коронавирус.

Биатлонистка Валерия Васнецова сообщила подписчикам в stories Instagram-аккаунта, что полностью выздоровела. Спортсменка, которая не принимает участие в 24-й зимней Олимпиаде из-за коронавируса, опубликовала фотографию теста на COVID-19 из карантинного госпиталя в Пекине.

«Я ждала тебя 8 дней», — написала биатлонистка сборной России.

Пропускающая ОИ биатлонистка Васнецова получила отрицательный результат теста на COVID-19
Prt Scr instagram.com / @vasnetsova.lera

Ранее Васнецова пожаловалась подписчикам на условия питания в пекинском обсерваторе. Российская биатлонистка призналась, что сильно похудела и практически не встает с кровати.

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Все новости / Олимпийские игры 2022 / Пропускающая ОИ биатлонистка Васнецова получила отрицательный результат теста на COVID-19
биатлон олимпиада сборная россии коронавирус васнецова
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