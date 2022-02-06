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Актриса Лядова через ФАН поздравила с днем рождения режиссера Звягинцева
Шоу-бизнес
Актриса Лядова через ФАН поздравила с днем рождения режиссера Звягинцева
Global Look Press  /  Komsomolskaya Pravda

Кинорежиссер, сценарист, обладатель главного приза Венецианского и лауреат Каннского кинофестивалей, двукратный номинант на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке» за фильмы «Левиафан» и «Нелюбовь» Андрей Звягинцев сегодня празднует свой 58-й день рождения. В беседе с ФАН именинника поздравила актриса театра, кино и дубляжа, трехкратный лауреат премий «Ника» и «Золотой орел», обладательница приза Московского кинофестиваля за лучшую женскую роль и премии «ТЭФИ» Елена Лядова.

Собеседница поделилась своими впечатлениями от работы с режиссером на съемках картины «Левиафан».

«Прекрасный режиссер. Гениальный! Очень его люблю. Андрей прекрасный, порядочный человек. Мне он очень импонирует как товарищ, как художник. Мне кажется, его человеческие качества переходят в профессиональные. Он очень порядочный, тонкий, ранимый. Тонко подмечает детали жизни. В искусстве так же бережно относится ко всему», — рассказала актриса.

Актриса Лядова через ФАН поздравила с днем рождения режиссера Звягинцева
Global Look Press / Anatoly Lomokhov

Елена Лядова также поделилась своими сердечными поздравлениями в адрес Андрея Звягинцева.

«Счастья, счастья и еще раз счастья! Пусть все у него будет хорошо», — подытожила обладательница премии «ТЭФИ».

Режиссер Андрей Звягинцев известен зрителям по таким картинам, как «Возвращение», «Изгнание», «Левиафан», «Нелюбовь».

Ранее телеведущий Валдис Пельш через ФАН поздравил с днем рождения продюсера Константина Эрнста. По словам собеседника, именинник обладает особым талантом — воплощать свои невероятные идеи.

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Все новости / Шоу-бизнес / Актриса Лядова через ФАН поздравила с днем рождения режиссера Звягинцева
андрей звягинцев день рождения елена лядова
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