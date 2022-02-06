Войдет в историю: олимпийский чемпион Легков о победе Большунова

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков в беседе с ФАН поделился впечатлениями от выступления Александра Большунова и Дениса Спицова на XXIV Олимпийских играх в Пекине. По его мнению, эти победы стали возможны благодаря многим факторам. В их числе — идеальная подготовка спортсменов и специфика трассы.

«Все трассы сложны по-своему. И есть специфика каждой отдельно взятой. На китайской трассе — очень сухой и очень промерзший снег, и он искусственный, там длинные затяжные подъемы. Но по сегодняшней гонке можно сказать, что это нам на руку. Впереди еще много гонок, поэтому будем смотреть. Да, мы со спортсменами, когда общались до Олимпиады, смеялись, что трасса олимпийская похожа на трассу в поселке рядом с Абаканом. А там спортсмены многие наши выступают и начинают соревновательный период. И нам это подходит, потому что мы в таких погодных условиях часто выступали. Можно много говорить о многих факторах, но факт остается один: победа с таким отрывом, как сегодня, войдет в историю», — объяснил олимпийский чемпион.

Собеседник ФАН отметил, что после победы в соревнованиях по скиатлону у Александра Большунова есть все шансы получить титул «короля лыж». Александр Легков напомнил, что это звание дается спортсмену, одержавшему в рамках одного Чемпионата мира или одной Олимпиады победы на дистанциях 30 и 50 км.

Global Look Press / Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

«Пока еще Большунова нельзя назвать «королем лыж». Потому что он еще должен выиграть 50 километров. Поэтому, как только это произойдет, а мы будем на это надеяться и верить, не закидывая никого шапками, а просто говоря о том, что есть шанс, и он большой. Будем надеться, что скоро сможем назвать Большунова «королем лыж», — сообщил спортсмен.

Александр Легков также подчеркнул, что одинаково сильно болеет за всех лыжников российской сборной и уверен, что у нашей команды на следующих гонках также будут награды.

«Надо, чтобы другие наши ребята, которые пока без медалей, подтянулись, и я думаю, что все возможно. На самом деле много очень спортсменов сильных. И как оно все будет, мы увидим уже очень скоро, когда будут новые прямые эфиры и когда будут гонки. Но, в общем, мы можем говорить только о том, что у нас ребята и девчонки подошли к Олимпиаде в хорошей форме. Во всяком случае те, кто взял медали, точно в идеальной форме. И мы будем надеяться, что это форма будет только лучше, потому что, когда приходят медали в первые дни Олимпиады, потом все как по накатанной идет. И в удовольствие ты бежишь, ты в хорошем настроении, проходит уже определенный мандраж, приходит правильное расслабление. То есть это бег в удовольствие с прекрасным настроением, и все получаться начинает. И я надеюсь, что так оно и будет», — заявил Александр Легков.

ТАСС / Сергей Бобылев

Накануне россиянин Александр Большунов 6 февраля выиграл в скиатлон на пекинской Олимпиаде. Лыжник из Брянской области быстрее всех преодолел дистанцию в 30 километров и принес сборной первое «золото» на ОИ-2022. Вторым финишировал соотечественник Большунова — Денис Спицов. Большунов, завоевавший четыре медали на Олимпиаде 2018 года в корейском Пхенчхане, впервые за свою карьеру стал победителем зимних Игр.