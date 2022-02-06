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Крупное месторождение газа найдено в Боливии

  /   Обновлено: 06 февраля 2022 14:40
Экономика
Крупное месторождение газа найдено в Боливии
ФБА «Экономика сегодня»

Сукре, 6 февраля. Президент Боливии Луис Арсе подтвердил обнаружение нового крупного месторождения природного газа.

Он написал об этом в своем Twitter-аккаунте.

«Сообщаем Боливии, что разведка месторождений, которую мы начали в прошлом году, дала результаты. Скважина Маргарита-Уакайя дает нам хорошие результаты, мы нашли новые запасы газа в этой скважине», — отметил глава государства.

Газ был найден на месторождении Маргарита-Уакайя между департаментами Тариха и Чукисака. Запасы оставляют около 10 млрд куб. метров, и их добыча позволит стране начать экспорт.

«У нас будет экспортный потенциал, и мы сможем повысить доходы муниципалитетов, провинций», — добавил Луис Арсе.

Сектор нефте- и газодобычи в Боливии два года находился в упадке, не было инвестиций в отрасль, и вот геологоразведка наконец принесла результаты.

Компания «Газпром добыча Краснодар» ранее открыла новое месторождение в Славянском районе Кубани.

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газ боливия Луис Арсе месторождение газа
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