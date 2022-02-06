Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 февраля 15:22
15:21
Шоу-бизнес
Актриса Лядова через ФАН поздравила с днем рождения режиссера Звягинцева
15:20
Шоу-бизнес
Вячеслав Малафеев признался, почему развелся с женой
15:17
Весь мир
Романов о визите Макрона в Москву: попытки лезть во внешнеполитические дела выглядят смешно
15:17
Общество
Вирусолог Нетесов развеял миф о разрушении иммунитета после вакцинации от COVID-19
15:16
Общество
Якутские пожарные спасли из горящего многоквартирного дома 20 человек
15:13
Шоу-бизнес
«По-прежнему удивляет идеями»: Валдис Пельш рассказал об особом таланте Константина Эрнста
15:12
Экономика
Автомобили Cadillac выросли в цене на российском рынке
15:10
Шоу-бизнес
Вячеслав Малафеев резко высказался о Светлане Пермяковой
15:08
Общество
Более миллиона заражений COVID-19 выявили в России за неделю
15:06
Экономика
Погребинский объяснил, как запуск всех украинских АЭС может повлиять на ситуацию в Донбассе
Все новости

Профессор Стребулаев назвал биотехнологии и робототехнику прорывными индустриями будущего

  /   Обновлено: 06 февраля 2022 14:33
Общество
Профессор Стребулаев назвал биотехнологии и робототехнику прорывными индустриями будущего
wikipedia.org  /  Richard Greenhill and Hugo Elias / CC BY-SA 3.0

Москва, 6 февраля. Профессор Стэнфордской высшей школы бизнеса Илья Стребулаев перечислил четыре самые перспективные индустрии, в которых происходит прорыв в области инноваций.

Так, в список эксперта попали биотехнологии, робототехника, финтех и сельское хозяйство. По словам специалиста, именно эти области в будущем дадут большие возможности для инвесторов.

«Одна из индустрий, у которой я вижу большое будущее — биотехнологии. Самый важный пример здесь — это CRISPR. CRISPR очень сильно изменит почти всю сферу здравоохранения. Если послушать моих коллег, то общее мнение — через какое-то время многие болезни, с которыми человечество борется последние 50 лет, исчезнут и останутся в памяти, как чума», — подчеркнул Стребулаев в беседе с РБК.

Однако CRISPR — это не единственный пример в сфере биотехнологий. Профессор также выделил вакцины от коронавируса, созданные по технологии mRNA.

Рост спроса на специалистов в IT-индустрии за год в России составил 190%. Соответствующей информацией ранее поделился онлайн-сервис SuperJob.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Профессор Стребулаев назвал биотехнологии и робототехнику прорывными индустриями будущего
бизнес инновации биотехнологии индустрия
Комментировать