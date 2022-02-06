Профессор Стребулаев назвал биотехнологии и робототехнику прорывными индустриями будущего

Москва, 6 февраля. Профессор Стэнфордской высшей школы бизнеса Илья Стребулаев перечислил четыре самые перспективные индустрии, в которых происходит прорыв в области инноваций.

Так, в список эксперта попали биотехнологии, робототехника, финтех и сельское хозяйство. По словам специалиста, именно эти области в будущем дадут большие возможности для инвесторов.

«Одна из индустрий, у которой я вижу большое будущее — биотехнологии. Самый важный пример здесь — это CRISPR. CRISPR очень сильно изменит почти всю сферу здравоохранения. Если послушать моих коллег, то общее мнение — через какое-то время многие болезни, с которыми человечество борется последние 50 лет, исчезнут и останутся в памяти, как чума», — подчеркнул Стребулаев в беседе с РБК.

Однако CRISPR — это не единственный пример в сфере биотехнологий. Профессор также выделил вакцины от коронавируса, созданные по технологии mRNA.

Рост спроса на специалистов в IT-индустрии за год в России составил 190%. Соответствующей информацией ранее поделился онлайн-сервис SuperJob.