Аргентина получит от Китая свыше 23 млрд долларов инвестиций

Буэнос-Айрес, 6 февраля. Аргентина была включена в программу Китая «Один пояс — одни путь». Теперь Буэнос-Айрес получит финансовую помощь на развитие различных проектов, сообщила пресс-служба президента южноамериканского государства Альберто Фернандеса.

Пекин планирует направить в Аргентину свыше 23 миллиардов долларов инвестиций. Договоренности о присоединении к китайской программе были достигнуты на встрече глав государств.

«Аргентина получит более 23 миллиардов долларов китайских инвестиций для различных работ и проектов. Президент Альберто Фернандес встретился с (председателем КНР. — Прим. ред.) Си Цзиньпином и договорился о включении Аргентины в "Один пояс — один путь"», — подтвердила пресс-служба.

Страны заключили 13 соглашений о сотрудничестве в таких отраслях, как цифровая экономика, зеленые технологии, космос, атомная энергетика, сельское хозяйство и другие.

Несколькими днями ранее прошла встреча Си Цзиньпина с российским лидером Владимиром Путиным.