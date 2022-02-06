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Появились кадры крушения истребителя F-35C во время посадки на авианосец USS Carl Vinson

Армия
Появились кадры крушения истребителя F-35C во время посадки на авианосец USS Carl Vinson
wikipedia.org  /  Rob Schleiffert

Вашингтон, 6 февраля. Кадры крушения американского истребителя F-35C, которое произошло в январе этого года, опубликовали в Сети.

Отметим, что инцидент произошел во время посадки самолета ВМС США на борт авианосца USS Carl Vinson в Южно-Китайском море. На обнародованном видео, которое было снято при помощи тепловизора, можно увидеть дорогостоящий американский истребитель, который «проезжает» через всю взлетную площадку корабля. Проскользив вдоль палубы, он падает в воду, передает телеканал «Звезда».

Тихоокеанский флот США ранее сообщил, что пилоту удалось выжить. Летчик успел катапультироваться. Всего в результате инцидента пострадали семь военнослужащих.

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крушение вмс сша f-35
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