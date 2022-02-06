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Тема Украины станет ключевой на встрече Путина с Макроном

Политика
Тема Украины станет ключевой на встрече Путина с Макроном
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 6 февраля. Предстоящая встреча президента России Владимира Путина с французским коллегой Эммануэлем Макроном преимущественно будет посвящена ситуации вокруг Украины.

Соответствующий тезис прозвучал в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1». Вместе с тем журналисты напомнили, что очных встреч между Путиным и Макроном не было больше двух лет.

Ранее читатели французской газеты Le Figaro раскритиковали Макрона за попытку вмешательства в урегулирование украинского кризиса. Пользователи Сети считают, что президент пытается набрать политические очки, «спая мир». При этом глава государства практически не уделяет внимания самой Франции.

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