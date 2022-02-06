Помощник Путина Китаев рассказал о доброжелательном отношении президента к просьбам коллег

Москва, 6 февраля. Президент России Владимир Путин доброжелательно относится ко всем просьбам и пожеланиям коллег на фоне пандемии. Об этом рассказал руководитель протокола президента РФ Владислав Китаев.

В интервью журналисту Павлу Зарубину Китаев сообщил, что протоколы некоторых глав государств отменяют даже рукопожатия, тогда как некоторые лидеры допускают объятия. Ко всем этим пожеланиям Путин относится с уважением, говорит он.

«Если от коллег поступают какие-то просьбы, он всегда идет на встречу их пожеланиям», — подчеркнул Китаев.

При этом никакие промахи на высшем уровне недопустимы, а Путину при его загруженности делами буквально на ходу приходится узнавать, как именно будет проходить то или иное мероприятие, где он будет участвовать через несколько часов. По словам Китаева, протоколы взаимодействия лидеров разных стран отрабатывались десятилетиями, если не столетиями, но из-за пандемии все сильно поменялось.

Ранее Путин рассказал, что помимо хоккея и горных лыж любит биатлон и фигурное катание. По словам президента, во время соревнований по биатлону и фигурному катанию российские спортсмены традиционно демонстрируют хорошие результаты.